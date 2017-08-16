Генштаб передбачив заходи в разі загрози вторгнення військ РФ – Полторак

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Середа, 16 серпня 2017, 12:30

Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що Генеральний штаб Збройних сил України передбачив заходи в разі загрози вторгнення військ Російської Федерації в ході російсько-білоруських навчань "Захід 2017", які пройдуть 14-20 вересня.

Про це він сказав 16 серпня після представлення генерал-лейтенанта Анатолія Сиротенка новим керівником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, передає УНІАН.

"Ми відстежуємо ситуацію. Ми знаємо про всі пересування російських військ до нашого кордону. Ми розуміємо, які загрози можуть виникнути, і ми будемо реагувати адекватно на ті загрози, які є, і які несуть собою ці навчання", – сказав глава оборонного відомства.

"Генеральний штаб передбачив ряд заходів, які були б адекватними цим загрозам", – підкреслив Полторак.

Також він уточнив, що мова йде про "загрозу вторгнення".

"До речі, незалежно навіть від тих навчань, така загроза не виключена, а ті навчання потенційно несуть загрози, оскільки велика кількість особового складу пересувається до кордону з Україною в рамках навчань на територію Білорусі", – заявив міністр.

"Все, що відбувається на кордоні з Україною, ми розцінюємо як недружній крок і як загрозу для України", – зазначив Полторак.

Як повідомлялося, в серпні було зафіксовано масштабне переміщення російської військової техніки на всій лінії європейського кордону Російської Федерації. Це робиться під прикриттям навчать "Захід-2017", які мають стартувати восени.

Теми: Генштаб армія Росія
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