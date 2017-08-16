Авіакомпанія airBaltic почне літати з Києва до Лісабона

Латвійська авіакомпанія airBaltic має намір відкрити польоти за маршрутом Київ-Лісабон. Перший рейс запланований на 27 березня 2018 року.

Про це повідомляє ЦТС, передає Європейська правда.

Рейс airBaltic в Лісабон буде виконуватися з пересадкою (1 година 15 хвилин) в аеропорту Рига, хабі авіакомпанії. З Києва пасажири зможуть вилетіти о 09:40, пересадка в Ризі триватиме з 11:35 до 12:50, час прибуття в Лісабон - 15:25.

Зворотній рейс стартує з Лісабона о 16:10, прибуття до Києва - о 09:10. Стиковка в Ризі по дорозі з Лісабона триватиме з 22:35 до 7:20 наступного дня.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - по вівторках і п'ятницях. Вартість перельоту з Києва до Лісабона - від 116,99 євро, назад - 112,99 євро. Квитки вже доступні для бронювання на сайті компанії.

Таким чином балтійський перевізник на три тижні випередить угорського лоукостера Wizz Air у відкритті авіасполучення з Португалією. Слід зазначити, що Wizz Air виконує рейс без пересадки.

AirBaltic в березні 2018 року також запускає зручні стикування, які дозволять пасажирам з України дістатися з Києва до Гданська, Бордо і Малаги. Квитки на ці напрямки обійдуться в 89, 109 і 119 євро відповідно.