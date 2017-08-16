В СБУ кажуть, що піймали свою співробітницю на шпигунстві на користь РФ

Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили співробітницю херсонського управління відомства на співпраці з ФСБ РФ.

Про це інформує у середу прес-центр СБУ.

Правоохоронці заявляють, що жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Затриманій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.