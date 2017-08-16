"Південмаш" пояснив кремлівським пранкерам різницю між двома Кореями

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Середа, 16 серпня 2017, 15:35

Російський пропагандистський канал Россия 24 випустив в ефір сюжет із так званими пранкерами, які телефонували гендиректору заводу "Південмаш".

Як повідомляє прес-служба "Південмашу", автори сюжету спробували шляхом перекручування слів гендиректора Сергія Войта і розміщення  їх в контексті міркувань про скандал з північнокорейськими ракетами створити враження, що, говорячи про співпрацю КБ "Південне" і Кореї, малася на увазі співпраця з КНДР. Це не відповідає дійсності, наголошує "Південмаш".

Прес-служба зазначає, що КБ "Південне" багато років співпрацює з Республікою Корея, а нещодавно до цієї співпраці було залучено і Південмаш. При цьому ні про яку співпрацю Південмашу або КБ "Південне" з підприємствами та організаціями Північної Кореї мова ніколи не йшла.

Як відомо, російським пранкерам Володимиру Кузнецову (Вовану) та Олексію Столярову (Лексусу) неодноразово закидали співпрацю із ФСБ та викривали у брехні, а їхні "розіграші" практично завжди підхоплюють російські телеканали-рупори Кремля. 

 
Пранкер Лексус із Поклонською

Теми: КНДР скандал
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