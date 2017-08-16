Гройсман каже, що пенсійна реформа опинилась під загрозою знищення

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Середа, 16 серпня 2017, 16:27

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що народні депутати вже запропонували багато шкідливих правок до закону про пенсійну реформу.

Про це він заявив на брифінгу під час робочої поїздки до Херсонської області, повідомляє "Укрінформ".

"Є багато поправок до цього закону, які вже надали депутати, і ці поправки можуть знівелювати, просто знищити цей закон. Тому наше завдання - врятувати цей закон від такої, я б сказав, руйнуючої модифікації й отримати підтримку українських парламентаріїв – а, як ви знаєте, у першому читанні його підтримали 282 депутати - та вийти на фінал і ухвалення у вересні", - наголосив Гройсман.

Він наголосив, що відповідальність лежить на кожному депутатові, який буде голосувати за цей закон.

Як повідомлялося, Рада в першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи. "За" проголосувало 282 народних депутати.

Законопроект передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року.

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Теми: пенсії Гройсман Верховна Рада реформи
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