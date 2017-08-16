Глава "Укрнафти" блокує проведення аудиту "Нафтогазом"

Керівництво ПАТ "Укрнафта" не допускає співробітників НАК "Нафтогаз України" до проведення внутрішнього аудиту підприємства.

Про це Економічній правді повідомило джерело в компанії.

За його даними, НАК вже два місяці веде відповідні переговори з "Укрнафтою", але до сьогоднішнього дня вони не увінчалися успіхом.

"З цього приводу були зустрічі і з Роллінсом (главою" Укрнатфи "- ЕП) і з Євець (фінансовий директор підприємства - ЕП). Роллінс нам сказав: "Ідіть, домовляйтеся з Коломойським", - говорить джерело ЕП.

За нашими даними, ініціатором проведення внутрішнього аудиту "Укрнафти" є наглядова рада "Нафтогазу". Куратор проведення аудиту - Олена Коротчук. Вона ж очолює ревізійну комісію "Укрнафти".

"Нафтогазу України" належить 50% + 1 голос ПАТ "Укрнафта". Ще 43% статутного фонду знаходяться у власності компаній групи "Приват", яка незважаючи на свої міноритарні позиції фактично одноосібно управляє нафтовидобувною компанією.

Дмитро Рясний, ЕП