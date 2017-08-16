Порошенко доручив розслідувати скандал з ракетами в КНДР
Президент Петро Порошенко доручив розслідувати можливість заволодіння Північною Кореєю українськими ракетними технологіями.
Про це Порошенко написав у своєму Facebook.
"Доручив невідкладно, під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (Олександра Турчинова - УП) та із залученням Міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю, а також ДП "Південмаш" та КБ "Південне", провести ретельне та всебічне розслідування ситуації та доповісти про результати протягом трьох днів", - написав Порошенко.
Він також зазначив, що "якими б абсурдними не виглядали обвинувачення України", потрібно перевірити інформацію, оприлюднену у виданні The New York Times.
"Переконаний, що це дозволить достеменно підтвердити надуманість припущень про "український слід" у північнокорейській балістичній історії та, ймовірно, локалізувати справжнє джерело і задум цього безпідставного фейку", - додав Порошенко.
Як відомо,американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій, посилаючись на слова Ельмана, вказ ало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".
Секретар РНБО України Олександр Турчинов у своєму коментарі у відповідь напублікацію The New York Times заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни і будь-які ракетні технології в Північну Корею.
Появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ в Мінінформполітики України і назаводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.
В.о. голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко зазначив, що Україна раніше постачала космічні ракети з двигунами РД-250 до Росії, і що зараз РФ цілком може передавати їх Північній Кореї.
Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман,на якого посилалося розслідування The New York Times, вважає, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.
Українська правда
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