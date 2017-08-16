Коктебель "захлиснула" сміттєва проблема

Селище в окупованому Криму Коктебель не справляється з вивезенням сміття, що нагромадилося.

Про це заявив в рамках апаратної наради голова Коктебельської селищної адміністрації Олег Содель, передає "Крыминформ".

"Окремо хотів би зупинитися на проблемі вивозу сміття, яка у нас захлиснула селище. До нас постійно зі скаргами звертаються жителі, ми намагаємося оперативно реагувати", - зазначив Содель

"Якщо один з наших автомобілів ламається (а це відбувається щодня), то у нас знову все виходить з-під контролю", - додав він.

Він вважає, що така ситуація складається через велику кількість туристів, брак справної техніки, а також погано налагоджений технологічний процес вивезення побутових відходів.

Содель також зазначив, що з Коктебеля кожен день вивозять близько 300 контейнерів сміття.