День в АТО: Бойовики застосовували "Гради" неподалік Широкиного

У середу проросійські бойовики випустили 5 снарядів з переносної реактивної пускової установки Град "Партизан" по укріпленнях Збройних сил України на підступах до Широкиного.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

У той же час близько 8 ранку у районі Широкиного та Водяного незаконні збройні формування майже півгодини били по українських позиціях з артилерії калібру 122 міліметри.

"На Донецькому напрямку з опівночі ворог 4 рази обстрілював наші опорні пункти у районі Авдіївської промзони. Здебільшого противник використовував гранатомети та великокаліберні кулемети. Щоразу наші бійці вогнем у відповідь оперативно і жорстко придушували намагання ворога розпочати довготривалі бойові дії", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики застосовували 120-міліметровий міномет на околицях Новоолександрівки, а у районі Кримського били з гранатомету.

Українська правда