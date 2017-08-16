Військовослужбовець загинув у ДТП на Одещині

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Середа, 16 серпня 2017, 19:42

В Одеській області в середу в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець.

Про це повідомили в прес-службі оперативного командування "Південь".

"За даним фактом проводяться слідчі дії представниками Військової служби правопорядку та Національної поліції України. Також керівним складом оперативного командування "Південь" призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що ДТП сталася через необережність.

Інтерфакс-Україна

Теми: ДТП Одеська область
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