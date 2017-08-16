Саакашвілі повідомив дату повернення в Україну

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Середа, 16 серпня 2017, 20:33

Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що повернеться до України 10 вересня.

Про це він сказав під час прямої трансляції на сторінці у Facebook у середу ввечері.

"Я повертаюся до України. Я приїду 10 вересня, буду їхати з Польщі через пункт пропуску "Краковець" (Львівська обл.)", - повідомив Саакашвілі.

Політик висловив сподівання, що на кордоні біля пункту пропуску зберуться його прихильники.

"З нами буде багато журналістів, з нами будуть депутати, з нами будуть прості люди. Мене хочуть супроводжувати українці, які живуть у Польщі, їх дуже багато... Я буду дуже вдячний, якщо люди прийдуть на кордон", - додав він.

Саакашвілі допустив, що може бути організований посилений огляд громадян, які перетинають кордон, у зв'язку з тим, що очікується його приїзд в Україну.

Як повідомлялося,  26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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Інтерфакс-Україна

Теми: Саакашвілі
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