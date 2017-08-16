Порошенко запросив в Україну авторів статті про постачання ракет в КНДР

Президент Петро Порошенко запросив авторів статті про нібито причетність України до постачання двигунів для ракет КНДР зустрітися з тими, про кого йшлося у публікації.

Про це йдеться на його Facebook-сторінці.

"Вдячний редакції видання The New York Times за привернуту в світі увагу до потенціалу ракетно-космічного комплексу України. Елегантний, хоча і не найбільш вдалий спосіб. Ракетні технології ми не передаємо, а міжнародний режим нерозповсюдження зберігаємо і підтримуємо – відповідально", - зазначив Порошенко.

"Доручив запросити авторів статті відвідати Україну для зустрічей з українськими партнерами, які несправедливо потрапили під безпідставні підозри. Це був би правильний крок з боку поважного видання, яке відповідально ставиться до довіри своєї читацької аудиторії", - додав він.

Як відомо,американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій, посилаючись на слова експерта Ельмана, вказало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

Секретар РНБО України Олександр Турчинов у своєму коментарі у відповідь на публікацію The New York Times заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни і будь-які ракетні технології в Північну Корею.

Появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

В.о. голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко зазначив, що Україна раніше постачала космічні ракети з двигунами РД-250 до Росії, і що зараз РФ цілком може передавати їх Північній Кореї.

Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман,на якого посилалося розслідування The New York Times, вважає, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.

Українська правда