Найцікавіше:
2009. В армії немає грошей на електрику, не кажучи вже про бойову підготовку
2010. Андрухович: у жителів Донбасу мають запитати про відділення
2013. Бізнес, церква та ЗМІ – як росіяни планують затягнути Україну в Митний союз
2014. Пішов з життя автор "Тореадорів з Васюківки"
2001, п'ятниця
Дружба, що долає кордони. Вслід за делімітацією україно-російського кордону, здавалося б, необхідно позначити його на місцевості. Проте у Москві кажуть про інший підхід щодо питання демаркації кордону і називають його штучним бар'єром для спілкування між людьми. "Російсько-український кордон повинен бути кордоном дружби, злагоди і взаємодії, об'єднувати, а не роз'єднувати народи наших країн", – заявили в російському МЗС.
2004, вівторок
Напередодні президентських виборів телебачення стало приділяти більше уваги політичним подіям. За результатами моніторингу Академії української преси та Інституту соціології НАН України, в рейтингу уваги телеканалів до політиків перше місце у прем'єра Віктора Януковича. А от його майбутній супротивник Віктор Ющенко по частоті представлення в ефірі не потрапив у першу четвірку на жодному з трьох найбільш рейтингових телеканалів.
2005, середа
Генпрокуратура затримала екс-губернатора Харківської області Євгена Кушнарьова. Його звинувачують у перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило збитки на 8 мільйонів гривень. Проте до СІЗО він не доїхав ‑ Кушнарьова одразу перевели до лікарні.
2006, четвер
Згідно із соціологічними опитуваннями в Росії, лише один з 10 росіян вважає, що Москва має піти назустріч новому українському прем'єрові Віктору Януковичу. Проте 42% опитуваних впевнені, що з Януковичем відносини між двома країнами покращаться.
2007, п'ятниця
– "Его влияние состоит из его заслуг и достижений". Керівник передвиборчого штабу Партії регіонів Борис Колесніков відповідає на питання, наскільки великим є вплив бізнесмена Ріната Ахметова на партію.
– 80% свого часу місцева влада витрачає на проблеми, пов'язані з енергозабезпеченням та енергозбереженням. Але енерговитрати України втричі більші, ніж у Європі. Такі цифри навів міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир Яцуба.
2009, понеділок
– Грошове забезпечення української армії є таким, що військові об'єкти відключають від енергопостачання, а у Повітряних силах бойовою підготовкою займається лише винищувальна авіація, яка залучається до бойового чергування. Про це розповів начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ Сергій Кириченко.
– УП пише про те, як, не формалізуючи стосунків із БЮТ, Компартія стала частиною влади. Комуністи представлені у владі не менш масово, ніж за часів Януковича. Але це не заважає лідеру КПУ грати роль принципового опозиціонера.
2010, вівторок
Скандал спричинила заява письменника Юрія Андруховича про те, що у разі перемоги в майбутньому демократичних сил, Донбасу та Криму треба дати можливість подумати, чи не варто їм відділитися від України. Сам Андрухович не вважає таку позицію закликом до відділення.
2011, середа
– У Криму помер голова Ради міністрів АРК Василь Джарти. Причиною смерті стала онкологічна хвороба. Джарти керував Кримом з березня 2010 року.
– У судовому процесі над Юлією Тимошенко допитали Віктора Ющенка. Третій президент заявив, що екс-прем'єр втаємничила від нього результат газових переговорів у Москві у 2009 році та ціну на газ. За словами Ющенка, він не мав повноважень відкликати із Москви делегацію "Нафтогазу".
У Кремлі на заяви Ющенка про непричетність до підписання газових контрактів відреагували коротко: "Ющенко обманює свій суд".
2012, п'ятниця
– Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який вже відбуває термін за ґратами, отримав ще один вирок. Суд приговорив його до 2 років обмеження волі за службову недбалість. Мова йде про обвинувачення у незаконному стеженні за колишнім водієм екс-заступника СБУ Володимира Сацюка.
США висловили з цього приводу серйозне занепокоєння.
– Дніпропетровська, Луганська та Херсонська обласні ради надали російській мові статусу регіональної. Аналогічні рішення вже винесли в Одеській, Запорізькій, Донецькій областях та в Севастополі.
2013, субота
"Дзеркало тижня" опублікувало документ "Про комплекс заходів для залучення України до євразійського інтеграційного процесу". В ньому розкривається російська стратегія недопущення підписання Україною угоди з ЄС і втягування країни в Митний союз. В цій стратегії передбачено використання не тільки політичних, але й економічних, релігійних та медійних важелів впливу заради досягнення мети. Йдеться й про створення потужної політичної сили, здатної висунути свого кандидата в президенти у 2015 році.
Джерела документу не повідомляються.
2014, неділя
– Хроніки війни. Українські військові звільнили ще одне місто на Донеччині – райцентр Ясинувата. Під час боїв за Донецьк загинули десять мирних жителів. А в Луганській області терористи збили український винищувач Міг-29.
– Бойовики взяли у полон трьох українських офіцерів, які з білим прапором прийшли до них домовлятися про звільнення українських волонтерів.
– Пішов з життя легендарний дитячий письменник Всеволод Нестайко.
Його твори увійшли до золотого фонду дитячої літератури. Загальний наклад його книг – понад 2 мільйони. В незалежній Україні твори Нестайко видавалися 53 рази. Найвідоміший твір письменника – трилогія "Тореадори з Васюківки".
2015, понеділок
– Двоє українських військовослужбовців загинули та ще сім зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.
– Терористи обстріляли передмістя Маріуполя Сартану. Загинули двоє мирних жителів. Снаряди пошкодили 52 будинки.
– В окупованому Криму забили першу палю моста через Керченську протоку. Міст довжиною 19 км із Росії у Крим хочуть побудувати до кінця 2018 року.
2016, середа
– На Чернігівщині чиновники розікрали 1,8 мільйонів гривень, які було виділено на будівництво укріплень у рамках проекту "Стіна", повідомили у прокуратурі. Гроші виділили, а "стіну" не побудували.
– Президент Петро Порошенко доручив видати атестат на систему електронного декларування до 31 серпня.
До цього Держспецзв'язку заявила, що сертифікування е-декларацій неможливо через недоліки у її розробці. А представництво Євросоюзу та посольств країн-членів ЄС у Києві виступило із заявою, що запуск системи електронного декларування в тестовому режимі беззмістовно і, фактично, може стати контрпродуктивним.
Е-декларування, яке є останнім кроком на шляху до безвізу, стартувало 15 серпня. Проте система не отримала сертифікації, що дозволяло чиновникам уникнути відповідальності за внесення неправдивої інформації у свої декларації.
Рустем Халілов, для УП