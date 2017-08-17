Бойовики обстріляли Зайцеве під час роздачі гуманітарки мирним жителям

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Четвер, 17 серпня 2017, 00:25

Терористи ОРДО здійснили обстріл селища Зайцеве під час роботи гуманітарної місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Про це повідомляє прес-служба 128-ї гірсько-піхотної бригади ЗСУ.

Військові підкреслюють, що українська сторона СЦКК заздалегідь мала домовленості про повне припинення вогню на час надання гуманітарної допомоги місцевим жителям, однак бойовики, застосувавши гранатомети, здійснили обстріл будинків мирних мешканців на контрольованій ЗСУ частині селища. У результаті обстрілу виникла пожежа.

При цьому, розуміючи загрозу для життя та здоров'я представників місії МКЧХ, вогонь у відповідь українські військові не відкривали. Втрат серед військових та мирних мешканців вдалось запобігти. 

Теми: АТО бойові дії Донбас тероризм
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