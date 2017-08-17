В Києві на хабарі у $7 тисяч погорів начальник відділення поліції

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Четвер, 17 серпня 2017, 02:02

Правоохоронцями затримано начальника відділення поліції в аеропорту "Київ", який вимагав та отримав від громадянина Узбекистану хабар у сумі $7 тис.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Начальника відділення поліції в аеропорту "Київ" Солом’янського управління поліції, який вимагав та отримав від громадянина Узбекистану хабар в сумі 7 тис доларів США, затримано в рамках досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що за попередньою змовою з адвокатом співробітник поліції вимагав хабар за повернення вилученого закордонного паспорта і закриття кримінального провадження.

Як зазначили в ГПУ, за скоєне кримінальне правопорушення адвокату та начальнику відділення поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Теми: хабар поліція Генпрокуратура
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