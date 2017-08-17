Німецьку партію "АдН" підозрюють у зв'язках з російським агентом

Відразу кількох функціонерів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) підозрюють в тісних контактах з поляком Матеушем Піскорським, який йсовірно є російським агентом.

Про це повідомили медіакомпанії WDR і NDR, а також газета Süddeutsche Zeitung з посиланням на секретну доповідь Федерального відомства з охорони конституції ФРН і Федеральної розвідувальної служби (BND), пише DW.com.

Згідно з їхніми даними, Піскорський, який імовірно працює на російську розвідку, вже рік утримується в Польщі в слідчому ізоляторі. Спецслужби Німеччини теж вважають його проросійським агітатором, який отримує гроші від Кремля.

Згідно з повідомленнями, Піскорський в числі іншого організовував поїздки спостерігачів на сумнівні вибори в регіонах, що знаходяться під впливом Росії. У цих місіях взяли участь і депутати земельних парламентів від "АдН".

З цією метою в минулому році функціонери "АдН" заснували в Берліні товариство під назвою "Німецький центр євразійських досліджень", йдеться в доповіді.

Ключовим партнером і головою цього товариства є головний редактор правого журналу "Zuerst!" Мануель Оксенрайтер. Співзасновниками є також глава молодіжної організцією "АдН" "Молода альтернатива" Маркус Фронмайер і депутат "АдН" в ландтазі Тюрінгії Томас Руді, повідомляють німецькі ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що кандидат в канцлери Німеччини Александер Гауланд, який разом з Аліс Вайдель очолює передвиборний список "АдН", впевнений, що Росія ніколи не віддасть Україні Крим.