Посол Британії не згодна з оцінкою Києва у рейтингу The Economist

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що їй "важко погодитися" з низькою оцінкою Києва у рейтингу комфортних для життя міст.

Про це Гоф написала у Twitter.

На її думку, завдяки реформам Київ розвивається і не мав би втрачати позиції у рейтингу.

"Важко погодитися з рейтингом Києва. Так, є питання, однак завдяки реформам і рішучості я бачу, що це місто рухається вгору, а не вниз", – написала вона.

Hard to agree #Kyiv ranking. Yes, there are issues, but reforms & determination mean I see a city on the up, not the slide. @TheEIU https://t.co/lDvGmKyUSD