Жодного випадку захворювання на холеру в Миколаєві немає – ОДА

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Четвер, 17 серпня 2017, 09:19

Жодного випадку захворювання людей на холеру через виявлений у Миколаєві збудник немає.

Про це повідомив у четвер "Радіо Свобода" заступник голови Миколаївської облдержадміністрації з соціально-гуманітарних питань Віталій Кондратьєв.

"Після того, як була виявлена ця інфекція у воді, посилили додаткові заходи безпеки, ми провели додаткові обстеження, збільшили кількість точок заборів води, аби моніторити ситуацію з тим, поширюється вона чи не поширюється; мобілізували наше інфекційне відділення, перевірили, чи все там готове на випадок чогось. На сьогодні все стабільно, вода моніториться, в інших місцях, окрім того місця, де були взяті перші проби з холерою, в цих місцях паличка не показується", – сказав він.

За словами Кондратьєва, влада заборонила купання на всіх пляжах, відповідні оголошення розміщені для інформування громадян. Також заборонено риболовлю, у зв’язку з чим проводяться рейди поліції у місцях стихійного продажу риби, яка могла бути виловлена минулого тижня.

"Люди з розумінням ставляться до цього питання і у воду не йдуть, незважаючи на спеку", – сказав представник Миколаївської ОДА.

У Головній інфекційній лікарні Миколаєва також заявили, що жодного випадку захворювання громадян на холеру не зареєстровано, хворих з підозрою захворюваності на холеру не виявлено.

Цього тижня стало відомо про виявлення збудника холери після взятих у річці Інгул проб води.

Холера – гостра особливо небезпечна інфекційна хвороба, спричинена холерним вібріоном, що викликає тяжкий гастроентерит з різким зневодненням організму та гемодинамічними розладами. Епідемічна ситуація з холери в Україні була гострою на початку 1990-х, коли спалахи фіксували одразу в кількох регіонах.

Теми: здоров'я Миколаїв
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