Євросуд прийняв скаргу Насірова

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Четвер, 17 серпня 2017, 10:14

Європейський суд з прав людини прийняв скаргу відстороненого голови фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомив сам Насіров у Facebook.

"Європейський суд прийняв скаргу на незаконні дії НАБУ та САП", - написав він.

Як стверджує Насіров, Генпрокуратура відкрила низку кримінальних справ проти детективів Національного антикорупнійного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Зараз я вже отримав повідомлення з Європейського суду з прав людини про прийняття до розгляду скарги на моє незаконне затримання 02.03.2017 року детективами НАБУ", - додав він.

Як відомо, 2 березня Насірова затримали за підозрою у зловживанні владою й службовим становищем. 16 березня він вийшов з-під варти, тому що дружина й тесть внесли за нього 100 млн гривень застави.

Насіров поскаржився, що під час обшуку в нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші й тепер його дружині немає за що жити. На це майно було накладено арешт.

Пізніше Апеляційний суд Києва у відповідь на скаргу адвокатів Насірова частково скасував арешт, накладений на це майно.

7 серпня стало відомо, що суд наклав арешт на все майно відстороненого голови фіскальної служби Романа Насірова, включаючи наявну в держреєстрі нерухомість.

Українська правда

Теми: Насіров
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