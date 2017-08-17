Держадвокат Мешечек відмовився захищати Януковича

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Четвер, 17 серпня 2017, 10:21

Державний адвокат колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Віталій Мешечек відмовився від своїх обов'язків захисника.

Відповідну заяву він оголосив під час засідання Оболонського районного суду Києва в четвер, передають "Українські новини".

"Ця заява про відмову від своїх обов'язків як захисника", – оголосив він.

Мешечек зазначив, що не перебуває в адвокатських об'єднаннях і не має помічників.

У зв'язку з цим, адвокат вважає, що не впоратися з такою складною справою, як захист інтересів Януковича.

Мешечек підкреслив, що не здатний здійснювати якісний захист підсудного.

Прокурори виступили проти самовідводу держадвоката.

Вони відзначили, що раніше Мешечек в судовому процесі не сумнівався у своїй компетентності.

О 10:08 суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення в цій ситуації.

Теми: Янукович
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