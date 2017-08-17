Нацгвардія має намір призвати на строкову службу 200 киян

Нацгвардія має намір призвати на строкову військову службу 200 жителів Києва в ході позачергового призову в серпні.

Про це в інтерв'ю Українські новини повідомив заступник командувача Нацгвардії по роботі з особовим складом Ярослав Сподар.

Всього буде призвано близько 1 000 військовозобов'язаних.

"Є така статистика, що з областей набираємо від 25 до 100 осіб. У Київський гарнізон ми плануємо призвати близько 200 осіб. Всі розмови про те, що призовники служитимуть далеко від дому, не відповідають дійсності", - сказав генерал-майор Сподар.

Призвані на строкову службу особи із середньою освітою будуть служити 1,5 року, з вищою - 1 рік.

Заступник командувача зазначив, що призов проходить за планом, і 16 серпня перша партія строковиків відправлена ​​до військових частин.

7 липня Президент Петро Порошенко оголосив позачерговий призов до Національної гвардії у серпні.

Нацгвардія обіцяє, що призовники будуть залучатися виключно до охорони судів і органів правосуддя.