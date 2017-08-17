Місія ОБСЄ готова їхати з "Динамо" на матч у Маріуполь

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі з її першим заступником Александром Хугом погодилися відвідати матч 7 туру української Прем`єр-ліги ФК "Маріуполь" - "Динамо", що має пройти 27 серпня в Маріуполі.

Про це повідомляє джерело "Української правди" у Федерації футболу України.

За словами співбесідника УП, представники ОБСЄ готові стати гарантією безпечного матчу в Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відмовляється везти команду на матч в Маріуполь. Про причини такого рішення Суркіса наразі невідомо.

Одним з факторів рішення не їхати в Маріуполь може бути позбавлення команди-суперника фактора свого поля і уникнути незапланованої втрати очок.

За інформацією джерела, переважна більшість гравців "Динамо" згодні грати в Маріуполі. В самому "Динамо" забороняють футболістам коментувати невиїзд команди на поєдинок у Маріуполь.

Також повідомлялося, що заступник очільника Нацполіції В`ячеслав Аброськін у своєму листі зазначав, що проведення матч в Маріуполі цілком безпечне.

До цього, президент Федерації футболу України Андрій Павелко пропонував разом з футболістами "Динамо" приїхати на цю гру в їх клубному автобусі.

Нагадаємо, що в матчі 5 туру УПЛ в Маріуполі грали львівські "Карпати" і на стадіоні було майже 9 тисяч осіб.

У разі, якщо "Динамо" не приїде на матч в Маріуполь, команді можуть зарахувати технічну поразку з рахунком 0:3.

Микола Аврамчук для УП