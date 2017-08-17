У центрі Києва чоловік погрожує стрибнути з третього поверху готелю

У центрі Києва невідомий чоловік віком близько 40 років в цивільному одязі погрожує стрибнути з 3-го поверху готелю "Хрещатик".



Він знаходиться на сітці, натягнутій на рівні третього поверху будівлі над вивіскою "Альфабанк", передає кореспондент УНІАН.



Поліція оточила територію перед входом до готелю "Хрещатик" і здійснює спроби спілкуватися з чоловіком. Той періодично курить сигарети.

Mykhailo Omelian

На балконі будівлі, що примикає до сітки, знаходиться охоронець готелю, який намагається умовити чоловіка перелізти з сітки на балкон.

Невідомий розмовляє з охоронцем, погоджується подивитися якісь документи.



Свідки інциденту - працівники установ, розташованих поруч з готелем, стверджують, що чоловік вимагає генконсула РФ і є росіянином.



Вони також говорять, що на сітку той потрапив саме через балкон готелю. На місці події чергує карета швидкої допомоги.