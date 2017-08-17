Розенблат оскаржив арешт частини свого майна

Захист депутата Верховної Ради Борислава Розенблата оскаржив рішення суду про арешт його майна.

Про це повідомив його адвокат Олексій Шевчук, передають Українські новини. За його словами оскаржений арешт частини майна Розенблата.

"Щось оскаржене, щось поки ні", - сказав він. Адвокат не уточнив, арешт якого саме майна депутата оскаржено.

У коментарі "Українській правді" інший адвокат Розенблата Денис Пономаренко уточнив, що було оскаржено арешт на все раніше арештоване майно.

"Все майно, на яке було накладено арешт з урахуванням того, що клопотання (прокуратури про арешт майна – УП) не відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України, і для того, щоб накласти арешт потрібно мати обґрунтовану підозру", - сказав захисник.

За словами адвоката, в тому числі було накладено арешт на майно, підтвердження права власності Розенблата на яке не було надано. "Суддя повинен був повернути клопотання, а він його задовольнив", - сказав Пономаренко.

Як повідомлялося, раніше суд заарештував частину майна Розенблата.

18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

САП повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет. Сам же Розенблат заявив, що заставу внесла його родина.