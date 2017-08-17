СБУ викрила масштабну схему підробки біометричних паспортів

СБУ викрила на заході України групу зловмисників, що допомагали перетинати кордон особам, яким заборонено виїзд за біометричними паспортами.

Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

"Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи мешканців Івано-Франківської і Закарпатської областей, які виготовляли підроблені ID-картки для перетину кордону для осіб, яким заборонено в’їзд за біометричними паспортами", - зазначили у Службі безпеки.

Там розповіли, що зловмисники формували для замовників пакет підроблених документів про нібито проживання в 30-кілометровій прикордонній зоні на чужі прізвища. На підставі них виробляли ID-картки учасників малого прикордонного руху – міжурядової угоди, що дає мешканцям можливість вільного перетину кордону без перевірки відбитків пальців.

"Такі послуги користувалися попитом серед осіб, які втратили право на в’їзд у країни ЄС через перевищення терміну перебування або працевлаштування без візи", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, кажуть у прес-центрі, зловмисники виготовляли ID-картку з тим же фото, але вже на ім’я громадянина однієї з країн ЄС, що давало право власнику пересуватися всередині Євросоюзу в обхід 90-денного терміну, обумовленого безвізовим режимом.

Набір карток зловмисники оцінювали в 1,5 тисячі євро.

Одного з учасників групи правоохоронці затримали при передачі замовнику готового пакету документів неподалік залізничного вокзалу в Івано-Франківську.

"У 26-річного місцевого жителя вилучено 39 тисяч гривень – другу частину суми, яку він отримав за підроблені ID-картки. При обшуку виявлено також ID-картку на його власне ім’я та підготовані картки для інших замовників", - заявляє СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Готується повідомлення про підозру затриманому та іншим учасникам групи.

Українська правда