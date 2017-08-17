Розенко: Пенсійна реформа може запрацювати з 2019 року
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає, що накопичувальна система, яку пропонує пенсійна реформа, може запрацювати з 1 січня 2019 року.
Про це він написав у Facebook.
"Я розумію, що для втілення накопичувальної системи потрібно зробити багато. До січня 2018 року ми технічно не встигнемо. Але давайте приймемо чітке політичне рішення про те, що вона починає діяти з 1 січня 2019 року", - написав Розенко.
"Нам буде достатньо півтора року, щоб внести зміни в чинне законодавство (законопроекти вже зареєстровані, їх можна приймати), змоделювати систему та провести тестування", - вважає він.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що народні депутати запропонували багато шкідливих правок до закону про пенсійну реформу, що може "знищити цей законопроект".
Українська правда
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