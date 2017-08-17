Ізраїль не надав НАЗК інформацію про нерухомість Третьякова
Національне агентство з питань запобігання корупції не дочекалось відповіді на свій запит до Ізраїлю щодо рухомого і нерухомого майна у цій країні нардепа Олександра Третьякова.
Про це "Українській правді" повідомили в агентстві.
"Листом Національного агентства від 20.04.2017 надіслано запит на отримання інформації до органу з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Ізраїлю", - йдеться в заяві.
У НАЗК пояснили, що просили в запиті надати інформацію про нерухоме майно й транспортні засоби Третьякова, зареєстровані на території Ізраїлю.
"Станом на 14.08.2017 Національне агентство не отримувало відповідь від компетентного органу на вказаний запит", - кажуть в антикорупційній агенції.
Як повідомлялося, Національне агентство із запобігання корупції не виявило порушень в електронній декларації нардепа з фракції БПП Олександра Третьякова за 2015 рік.
Водночас у відповідному рішенні вказується, що під час перевірки не надали відповіді на запити НАЗК: ДФС, Адміністрація держприкордонслужби, Мін'юст і компетентний орган іноземної держави.
Раніше журналіст Олександр Дубинський заявляв, що Третьяков не вказав в електронній декларації дві квартири в Тель-Авіві вартістю 5,5 млн доларів.
У НАЗК кажуть, що у разі отримання нових фактів можуть розпочати ще одну перевірку щодо тих посадовців, чиї декларації вже було перевірено.
Олександр Шумілін, Євген Кізілов, УП
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