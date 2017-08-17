Нацгвардійцям, які прийняли на службу вбивцю Вороненкова, дали догани

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Четвер, 17 серпня 2017, 17:19

Національна гвардія оголосила суворі догани працівникам кадрового відділу батальйону "Донбас" за прийняття на службу вбивці колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова Павла Паршова.

Про це повідомив заступник командуючого Нацгвардії з роботи з особовим складом Ярослав Сподар в інтерв'ю "Українським новинам".

Сподар зазначив, що було проведено службове розслідування.

"Покарання стосується переважно працівників кадрового відділення військової частини 3057. На сьогодні вони притягнуті до дисциплінарної відповідальності рішенням начальника територіального управління НГУ. Вони одержали сувору догану й т.д." - розповів він.

"Якого-небудь злочинного наміру, спеціальної підробки документів не виявлено", - додав генерал-майор Сподар.

Він також підкреслив, що вбивця Вороненкова при прийманні на службу не проходив спецперевірку, а тільки надав довідку про несудимість.

Як відомо, колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю у Києві, він був із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Поранений охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця – екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

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Теми: Вороненков
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