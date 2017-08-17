У четвер бойовики були найбільш активні у районі Авдіївської промзони

Найбільша активність проросійських бойовиків у четвер, як і попередні декілька днів, була зафіксована у районі Авдіївської промзони.

Як повідомляє прес-центр АТО, у вказаному районі незаконні збройні формування 4 рази відкривали вогонь по українських опорних пунктах з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, під вогнем бойовиків опинились позиції ЗСУ неподалік Зайцевого.

На Маріупольському напрямку, на підступах до Старогнатівки, НЗФ застосовували танк та випустили 14 мін калібру 120 та 82 міліметри по українських захисниках.

На Луганському напрямку бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новоолександрівки та Новотошківського.

"Також варто додати, що за нашою оперативною інформацією за останні тижні ворог несе значні втрати у живій силі. Однак ватажки бандитів постійно приховують факти загибелі кадрових російських військових. Для цього всьому персоналу медичних закладів доведений наказ – приймати поранених і загиблих росіян тільки в цивільному одязі та реєструвати їх як місцеве населення", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда