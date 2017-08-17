Порошенко призначив нового представника в Криму після акцій протесту
Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Бориса Бабіна своїм постійним представником в Автономній Республіці Крим.
Про це повідомила прес-служба глави держави.
Раніше указом із вказаної посади була звільнена Наталія Попович.
Президент зазначив, що після зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим доручив уважно проаналізувати діяльність представництва президента в Криму.
"На жаль, факти які передавали мені громадські активісти, представники Меджлісу, значною мірою були підтверджені. Це дало підстави прийняти рішення щодо необхідних кадрових дій", - сказав Порошенка.
Як відомо, витрати на представництво президента України в Криму, що базується в Херсоні, до кінця 2017 року можуть скласти 5 543 100 гривень.
Пікетувальники звинувачували це представництво в бездіяльності.
Українська правда
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