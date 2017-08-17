Порошенко призначив нового представника в Криму після акцій протесту

Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Бориса Бабіна своїм постійним представником в Автономній Республіці Крим.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Раніше указом із вказаної посади була звільнена Наталія Попович.

Президент зазначив, що після зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим доручив уважно проаналізувати діяльність представництва президента в Криму.

"На жаль, факти які передавали мені громадські активісти, представники Меджлісу, значною мірою були підтверджені. Це дало підстави прийняти рішення щодо необхідних кадрових дій", - сказав Порошенка.

Як відомо, витрати на представництво президента України в Криму, що базується в Херсоні, до кінця 2017 року можуть скласти 5 543 100 гривень.

Пікетувальники звинувачували це представництво в бездіяльності.



Українська правда