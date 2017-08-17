Найголовніше за день
Добірка найважливіших новин за 17 серпня на Українській правді.
Про теракт в Барселоні. Мікроавтобус наїхав на десятки пішоходів на найвідомішому бульварі Барселони Ла Рамбла.
Про "Роттердам+". Співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг у справі, пов'язаній із затвердженням так званої формули Роттердам +.
Про диверсантів. Служба безпеки України має оперативну інформацію про посилення розвідувально-диверсійної діяльності російських спецслужб на території України.
Про суд на Януковичем. Адвокат колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Віталій Мешечек відмовився від своїх обов'язків захисника. Суд на самовідвід погодився.
Про інцидент у Києві. У центрі Києва невідомий чоловік віком близько 40 років в цивільному одязі погрожує стрибнути з 3-го поверху готелю "Хрещатик". Пізніше чоловік повернувся назад у будівлю.
Про Саакашвілі. Державна прикордонна служба відмовить Міхеілу Саакашвілі у перетині українського кордону, якщо той прибуде у пункт пропуску.
Про Полякова. Народний депутат від "Народного фронту" Максим Поляков втретє відмовився надягнути електронний браслет стеження.
Про вірусні загрози. Національний банк розіслав повідомлення, в якому сповістив банки про можливу вірусну атаку за допомогою програми Word на День незалежності.
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