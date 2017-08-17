Суд продовжив Полякову запобіжний захід

Солом'янський райсуд міста Києва продовжив запобіжний захід нардепу "Народного фронту" Максиму Полякову на 2 місяці - до 17 жовтня поточного року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд прийняв у четвер увечері.

Згідно з рішенням суду, за Поляковим зберігається зобов'язання носити електронний засіб контролю (електронний браслет), повідомляти сліству про зміну місця проживання, здати всі документи, які дають йому можливість виїхати за межі країни, а також не залишати Київ.

При цьому суд виключив з місць, де нардеп може перебувати, місто Умань (Черкаської області).

Крім того, залишається в силі застава, внесена за Полякова, в розмірі 304 тис. грн.

18 серпня о 10.00 Солом'янський районний суд продовжить розгляд клопотання сторони обвинувачення про стягнення застави в дохід держави.

У зв'язку із цим прокурор САП Максим Кравченко повідомив журналістам після засідання суду в четвер, що 15 серпня Поляков втретє відмовився вдягти електронний браслет. За його словами, відповідні матеріали також будуть залучені до клопотання про вилучення застави в дохід держави.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину, як і виключений із фракції БПП Борислав Розенблат.

Полякова підозрюють в отриманні $7500 хабара за посередництва помічниці за внесення змін до законодавства щодо оподаткування видобувачів бурштину та звільнення від податку при ввезенні обладнання для промислового видобутку "сонячного каміння".

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.