Кількість поранених у барселонському теракті перевищила 80 людей

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 00:14
El Pais

Барселонська влада заявила, що уточнена кількість поранених під час теракту на Рамблі перевищує 80 людей.

Про це повідомляє El Mundo з посиланням на місцеву поліцію.

Стан постраждалих не уточнюється, але численні фото свідчать, що деякі з них отримали важкі травми. Кількість загиблих у офіційних повідомленнях лишається незмінною – йдеться про 13 жертв теракту.

За підрахунками видання, а також за свідченнями очевидців терористичної атаки, білий мікроавтобус із терористами, що їхав зигзагами по пішохідній зоні, подолав 600-700 метрів вулицею Рамбла від площі Каталонії до остаточної зупинки.

Як повідомлялося раніше, поліція повідомила про перші затриманняімовірних виконавців теракту.

Також відомо, що "Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт у Барселоні.

Європейська правда

Теми: теракт Іспанія
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