Водія фургона немає серед затриманих у справі про теракт в Барселоні
Серед затриманих у справі про теракт в Барселоні немає водія фургона.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.
Також в поліції заявили, що людина, яка прорвала оточення поліції і була застрелена, ймовірно, не пов'язана з терактом.
Агентство повідомляє, що водій фургона покинув місце події пішки і скоріше за все не озброєний.
Крім того, в поліції заявили, що наїзд на людей в Барселоні може бути пов'язаний з вибухом в будинку в Альканарі. Вибух стався в четвер, в результаті одна людина загинула і ще одна була поранена. Однак який саме зв'язок між цими подіями в поліції не сказали.
Згідно з останніми даними, в результаті теракту в Барселоні загинули 13 людей, більше 100 постраждали.
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