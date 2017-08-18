У Луганській області на хабарі затримали голову суду

22 перегляди
П'ятниця, 18 серпня 2017, 04:36

Детективи НАБУ спільно з СБУ затримали голову суду одного з районних судів Луганської області та його спільника адвоката.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Затриманий служитель Феміди та адвокат-посередник отримали неправомірну вигоду в розмірі 5000 дол. США за винесення виправдувального вироку у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Судді повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.368 ( "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди"), адвокату - за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Відзначається, що розслідування у даній справі детективи НАБУ почали в березні 2017 року за матеріалами, отриманими від Управління Служби безпеки України в Луганській області.

Теми: НАБУ хабар
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ вимагає визнати недійсними низку угод на мільярд гривень 17 серпня 2017, 12:03
ГПУ каже, що не розслідує втручання НАБУ у вибори в США 16 серпня 2017, 13:04
За деякі справи НАБУ суди не беруться більше року 16 серпня 2017, 12:13
powered by lun.ua
Головні новини
Поліція ліквідувала терористів в каталонському місті Камбрільс
Водія фургона немає серед затриманих у справі про теракт в Барселоні
Кількість поранених у барселонському теракті перевищила 80 людей
Теракт в Барселоні: один підозрюваний затриманий, іншого застрелили
Усі новини
фото

19 звірів, яких хотіли продати на чорному ринку. Такими ви їх не бачили

квартирне питання

633 гривні + комунальні. Як працює гуртожиток для переселенців