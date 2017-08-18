Лутковська просить омбудсмена РФ повідомити, де знаходиться Лимешко
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська направила лист омбудсмену РФ Тетяні Москальковій з проханням повідомити, де знходиться затриманий українець Геннадій Лимешко.
Про це йдеться в повідомленні омбудсмена в Facebook.
"У своєму листі Валерія Лутковська просить російську колегу повідомити про місце тримання Геннадія Лимешка від вартою, дати доручення перевірити дотримання його процесуальних прав, зокрема права на захист, і у разі необхідності – сприяти у наданні йому медичної допомоги, а також проведенню ефективного розслідування факту можливого застосування до нього катувань", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони України раніше повідомили, що затриманий у Криму і оголошений ФСБ Росії "агентом СБУ" громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений у травні цього року через службову невідповідність.
Російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.
Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 14 серпня заарештував Лимешка на два місяці – до 13 жовтня.
У СБУ назвали "черговою провокацією" повідомлення ФСБ Росії про затримання українського "агента".
Мати Лимешко Римма Рижкова стверджує, що її син дав ФСБ свідчення під тиском і тортурами.
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