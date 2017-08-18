Твіт Трампа щодо теракту в Іспанії викликав обурення

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 10:18

ЗМІ обурились повідомленням президента США Дональда Трампа у мережі Twitter, яким той відреагував на теракт у Барселоні.

Про це пише 18 серпня українська служба Deutsche Welle.

На погляд Трампа, у боротьбі з тероризмом ісламістів слід вдаватися до радикальних методів.

Спочатку глава Білого дому засудив атаку на Барселону.

"Сполучені Штати засуджують терористичний напад у Барселоні, Іспанія, і зроблять все необхідне, щоб допомогти. Будьте стійкими&сильними, ми любимо вас!" – заявив президент США.

В іншому твіті, що з'явився згодом, Трамп закликав згадати розповідь про американського генерала Джона Першинга, який на початку ХХ століття буцімто розстріляв на Філіппінах 49 полонених ісламістів, вимочивши кулі в свинячій крові, щоб у такий спосіб закрити їм дорогу до раю.

"Вивчіть, як генерал США Першинг повівся з терористами, коли схопив їх. Радикального ісламістського тероризму позбулися на 35 років", – наголосив він.

Deutsche Welle зазначає, що нинішній господар Білого дому вже не вперше посилається на цю розповідь, не раз спростовану істориками як вигадку. Ще під час своєї передвиборної кампанії Трамп згадував такі дії як спосіб протидії ісламістам. Такі заяви викликали шквал критики з боку американських ЗМІ.

Журналісти закидають Трампу, що той розхвалює страту військовополонених тоді, коли весь світ у скорботі за загиблими внаслідок теракту в Барселоні.

Теми: тероризм Трамп соцмережі
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