Клімкін образився на The Economist через низький рейтинг Києва
Київ несправедливо опинився на 131 місці в рейтингу міст видання The Economist.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Іноді рейтинги далекі від реальності. Київ люблю і вважаю, що місто опинилося на 131 місці списку the Economist несправедливо", - написав міністр.
Він назвав Київ – новим Берліном, прекрасно диким і вільним.
2/2 Для мене, як і для багатьох сьогодні в Україні та за кордоном, #Київ - це новий Берлін. Прекрасно дикий і цілковито вільний.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 18, 2017
Як відомо, Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст за версією The Economist. Впродовж останніх 5 років Київ показав найстрімкіше зниження позицій. Видання написало, що такий низький рейтинг Києва зумовлений війною на Донбасі, безладами та економічною нестабільністю.
Українська правда
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