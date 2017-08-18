Клімкін образився на The Economist через низький рейтинг Києва

781 перегляд
П'ятниця, 18 серпня 2017, 11:28

Київ несправедливо опинився на 131 місці в рейтингу міст видання The Economist.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Іноді рейтинги далекі від реальності. Київ люблю і вважаю, що місто опинилося на 131 місці списку the Economist несправедливо", - написав міністр.

Він назвав Київ – новим Берліном, прекрасно диким і вільним.

Як відомо, Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст за версією The Economist. Впродовж останніх 5 років Київ показав найстрімкіше зниження позицій. Видання написало, що такий низький рейтинг Києва зумовлений війною на Донбасі, безладами та економічною нестабільністю. 

Українська правда

Теми: МЗС Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Захарова вийшла на брифінг слідом за Грицаком 17 серпня 2017, 19:13
МЗС направило Росії ноту через затримання в Криму українця Лимешка 16 серпня 2017, 15:52
У МЗС кажуть, що українці не постраждали в ДТП в Туреччині 15 серпня 2017, 09:13
powered by lun.ua
Головні новини
Ситник не виключає, що Углаву спіткає доля Саакашвілі
Скандал з українськими школярами в РФ: Міносвіти каже, що все законно
Блокпакет "Київенерго" продали за стартовою ціною
В 2016 році WikiLeaks приховав компромат на Кремль щодо України – ЗМІ
Усі новини
свої люди

Після 40 років у Німеччині. Як Україна змінюється в очах її емігрантів

музика

Композитор Олексій Шмурак: Те, чого вчать у консерваторії, не існує