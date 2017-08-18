СБУ показала відео затримання ватажка російської ДРГ

Служба безпеки України опублікувала відеозапис затримання у Харкові ватажка диверсійної групи російських спецслужб, який готував теракти проти українських державних та громадських діячів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що "командир" одного з незаконних збройних формувань терористів був завербований представником російської розвідки. Від російського куратора він отримав завдання повернутися до рідного Харкова та сформувати диверсійну групу.

"Бойовику був переданий перелік українських політичних та громадських діячів, проти яких російські спецслужби дали вказівку організувати теракти", - йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби, за місцем проживання диверсанта у Харкові знайшли майже кілограм вибухівки (за попередніми висновками – пластиду), п’ять електродетонаторів, пістолет з глушником та бойовий квадрокоптер, який планувалося використати при здійсненні теракту.

Затриманого арештовано, йому повідомлено про підозру.

Як повідомлялося, Служба безпеки України має оперативну інформацію про посилення розвідувально-диверсійної діяльності російських спецслужб на території України.

Зокрема, ФСБ РФ засилає до України диверсійні групи для здійснення терористичних актів, вбивства державних діячів.

Українська правда