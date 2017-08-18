Одіозний суддя Глиняний володіє з родиною 11 помешканнями у столиці

Сумнозвісний суддя Апеляційного суду Києва Віктор Глиняний, який отримав рекордну кількість скарг, разом з мамою, невісткою, тещею та колишніми дружинами володіє 7 квартирами та 4 будинками у столиці.

Про це повідомляє проект "Декларації", передає "Bihus.info".

Сам Глиняний задекларував квартиру на 72 квадрати у київському мікрорайоні Позняки, а також будинок площею 174 кв. м на околиці столиці.

Його молодший син Сергій працює заступником начальника інформаційно-аналітичного відділу Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ.

У своїй декларації він вказав, що користується квартирою на 100 кв. м. Це помешкання у новобудові на вул. Олени Пчілки, 5 належить його бабусі по лінії матері Ользі Онищенко.

До того ж Ольга Онищенко є власницею будинку на 120 квадратів на вул. Криничній. Будинок розташований на околиці столиці напроти дому самого судді.

"9 лютого 2015 року дружина Сергія Глиняного Юлія отримала в подарунок ще одну 54-метрову квартиру на Позняках - на вулиці Кошиця 10/21. Юлія Глиняна працює консультантом у Вищому спеціалізованому суді", - зазначається у матеріалі.

Старший син Глиняного Олександр очолює слідче управління СБУ Києва та області, а його дружина Марина працює секретарем судового засідання Дніпровського райсуду.

"Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, колишня дружина Віктора Глиняного Людмила володіє 188-метровим будинком у провулку Шевченка на околиці Києва та ще одним невідомої площі у селищі Гора поблизу столиці. Також їй належать дві квартири у мікрорайоні Позняки - одна на Олени Пчілки, 4, інша - у новобудові по вулиці Урлівській, 23. Ще дві сусідні квартири у цьому ж будинку на Урлівській записані на 78-річну матір судді Маргариту Глиняну", - повідомив проект "Декларації".

Як відомо, Віктор Глиняний працює суддею з 1993 року. За даними проекту Prosud, протягом останніх декількох років він встиг стати абсолютним рекордсменом в Апеляційному суді за кількістю поданих на нього скарг.

Окрім того цей суддя засвітився у низці скандальних справ - таких як розгляд скарг Олександра Єфремова, Геннадія Корбана, Романа Насірова.

У 2016 році суддя Глиняний у складі колегії скасував дозвіл на затримання Юрія Іванющенка, що в подальшому стало підставою для його зняття з міжнародного розшуку.