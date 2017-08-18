Ситник: Застава Насірова – це п’ятирічний бюджет Яготина

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наголошує, що гідна заробітна плата є запорукою уникнення корупційних ризиків.



Про це він сказав в інтерв'ю газеті "День".

На ремарку, що сам керівник НАБУ за 2016 рік отримав зарплату майже удвічі більшу, ніж президент, голова уряду і спікер парламенту разом узяті (1 454 197 грн.), Ситник зокрема зазначив:

"Якщо порівняти мою зарплату із зарплатами топ-менеджерів державних підприємств, то моя ЗП і близько не стоїть. Але суть в іншому. Для того щоб людина ефективно працювала в умовах підвищеного ризику, гідна заробітна плата є однією з умов мінімізації цього ризику".

"Якщо голова Державної фіскальної служби спроможний внести 100 млн грн застави, а це – п’ятирічний бюджет такого міста, як Яготин, то він явно не готовий працювати на 8 тисяч грн зарплати", – сказав керівник НАБУ.

На його думку, зарплати працівників НАБУ повністю відповідають європейським стандартам. Ситник упевнений, що така сама ситуація має бути і в інших органах – прокуратурі, судах.

"Прокурор, який отримує 200 доларів на місяць, явно перебуває в зоні ризику. Коли ж існує мотивуючий фактор у вигляді достойної зарплати, це мінімізує ризики корупції. Якщо слідчий веде справи на сотні мільйонів гривень, то він не має думати про житло або про те, як прокормити свою родину", – сказав глава НАБУ.

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Як повідомлялося, 2 березня 2017 року голову Державної фіскальної служби Романа Насірова затримали за підозрою у зловживанні владою й службовим становищем.

Через кримінальне провадження його тимчасово відсторонили від виконання обов'язків глави ДФС.

16 березня Насіров вийшов з-під варти, тому що дружина й тесть внесли за нього 100 млн гривень застави.

Чиновник поскаржився, що під час обшуку в нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші й тепер його дружині немає за що жити. На це майно було накладено арешт.