Уряд ухвалив реформу держслужби, на яку ЄС виділяє 100 млн євро
На засіданні 18 серпня уряд затвердив низку нормативних актів, що відкривають наступний етап реформи державного управління.
Про це повідомляє Урядовий портал, передає Європейська правда.
У рамках реформи держслужби уряд розпочинає відкритий конкурс на нові посади в 10 пілотних міністерствах, а також секретаріаті Кабміна, Нацдержслужбі, Національному агентстві електронного урядування.
Відповідно до рішень, затверджених Кабміном, у пілотних міністерствах будуть створені нові структурні підрозділи – директорати політики, а також директорати стратегічного планування та євроінтеграції, що зосередять на собі ключову функцію міністерств – формування політики у підзвітних сферах.
Для заміщення посад керівників директоратів, а також їх співробітників (державних експертів), будуть проведені відкриті конкурси.
Уряд також розробив єдиний портал, на якому будуть зібрані вакансії фахівців з питань реформ та на якому можна буде подати документи на конкурс онлайн. Вакансії на ньому будуть додаватись самими міністерствами з 4 вересня. Про дату запуску порталу та його адресу буде повідомлено додатково.
Реформа державної служби проводиться за підтримки Європейського союзу в рамках програми "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні".
У травні бюджет України отримав перший транш у 10 мільйонів євро, а загальний бюджет становить понад 100 млн євро.
Детальніше читайте у статті "Гендиректори для міністерств: що змінить у державі європейська реформа держслужби"
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