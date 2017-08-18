Уряд ухвалив реформу держслужби, на яку ЄС виділяє 100 млн євро

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 15:54

На засіданні 18 серпня уряд затвердив низку нормативних актів, що відкривають наступний етап реформи державного управління.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає Європейська правда

У рамках реформи держслужби уряд розпочинає відкритий конкурс на нові посади в 10 пілотних міністерствах, а також секретаріаті Кабміна, Нацдержслужбі, Національному агентстві електронного урядування.

Відповідно до рішень, затверджених Кабміном, у пілотних міністерствах будуть створені нові структурні підрозділи – директорати політики, а також директорати стратегічного планування та євроінтеграції, що зосередять на собі ключову функцію міністерств – формування політики у підзвітних сферах.

Для заміщення посад керівників директоратів, а також їх співробітників (державних експертів), будуть проведені відкриті конкурси.

Уряд також розробив єдиний портал, на якому будуть зібрані вакансії фахівців з питань реформ та на якому можна буде подати документи на конкурс онлайн. Вакансії на ньому будуть додаватись самими міністерствами з 4 вересня. Про дату запуску порталу та його адресу буде повідомлено додатково.

Реформа державної служби проводиться за підтримки Європейського союзу в рамках програми "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні".

У травні бюджет України отримав перший транш у 10 мільйонів євро, а загальний бюджет становить понад 100 млн євро.

Детальніше читайте у статті "Гендиректори для міністерств: що змінить у державі європейська реформа держслужби"

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