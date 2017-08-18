На параді до Дня незалежності українцям підготували сюрприз

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 16:30

Міністерство оборони підготувало сюрприз глядачам військового параду, який пройде 24 серпня в Києві на День незалежності.

Про це повідомив у Facebook помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

"Головний сюрприз все ще в секреті", - написав він.

При цьому Бірюков розповів інші подробиці заходу. За його словами, наступного вівторка, 22 серпня, пройде генеральна репетиція параду. У ній вперше візьмуть участь військові з 10 країн, 9 з яких є членами НАТО.

"Офіційно. Парадні розрахунки (взводного розміру): Великобританія, Грузія, Канада, Литва, Молдова, Польща, США. Знаменної групи: Латвія, Румунія, Естонія. Всього: 231 військовослужбовець", - розповідає він.

Крім того, зазначив помічник міністра, на парад вийдуть міністри оборони 9 країн, заступник міністра оборони ще однієї країни і безліч офіційних гостей і делегацій.

 
Одна з репетицій параду
Фото зі сторінки facebook бірюкова
 

Як повідомлялося, у військовому параді з нагоди Дня незалежності в Києві, крім українських солдат, вперше в історії України візьмуть участь військовослужбовці ще 10 країн.

Українська правда

Теми: Київ День Незалежності армія надзвичайна подія
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