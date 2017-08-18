У Мінську непублічно зустрілися радники президентів "нормандської четвірки"

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 17:02

У Мінську зустрілися політичні радники лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина та Росія).

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко, передає Інтерфакс-Україна.

Зустріч відбулася 16 серпня. "Політичні радники зустрілися позавчора в Мінську", - сказав Пристайко.

Говорячи про результати зустрічі, перший заступник міністра зазначив, що вони "відомі, але не публічні".

Раніше повідомлялося, що помічник президента Росії Владислав Сурков і спецпредставник Держдепу США з України Курт Волкер можуть зустрітися в Мінську наступного тижня.

Теми: Мінські угоди
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