Невідомі вчинили напад з ножами у фінському місті Турку, один загиблий

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 17:18

В центрі фінського міста Турку невідомі напали з ножами на людей, вбивши щонайменше одну особу.

Про це повідомляє видання Turun Sanomat, пережає Європейська правда

Напад стався на ринковій площі та одній з прилеглих вулиць.

За свідченнями очевидців, принаймні троє людей з ножами і бейсбольними битами напали на перехожих.

Повідомляється, про щонайменше одного загиблого і кількох поранених.

Поліція проводить в районі спецоперацію. Очевидці повідомляють про звуки стрілянини.

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