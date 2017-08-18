Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 18 серпня на Українській правді.

Про ДТП у Львівській області. Автомобіль відомого львівського бізнесмена Петра Димінського став учасником ДТП, у якій загинула молода жінка.

Про напад у Турку. В результаті нападу з ножем на перехожих у центрі фінського міста Турку загинули двоє людей, ще вісім поранені.

Про "Роттердам+". Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що антикорупційне бюро піддається тиску через розслідування щодо "Роттердам+".

"Фактично всі наші подання зупиняються судом, тобто йде повне блокування розслідування", – розповів голова НАБУ.

Про "Укроборонпром". За результатами перевірок на ДК "Укроборонпром" були виявлені факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на сотні мільйонів гривень.

Про скандал зі школярами. 12 серпня київське відділення Російського центру науки та культури заявило, що відправило близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга для участі у навчально-освітній програмі Росспівробітництва "Здрастуй, Росія!".

17 серпня у Міністерстві освіти і науки заявили, що не мають права забороняти українським школярам їздити до країни-агресора.

Пізніше голова СБУ Василь Грицак доручив співробітникам служби розібратися із ситуацією щодо вивезення українських школярів до РФ.

Про загрозу кібератаки. Служба безпеки України попереджає про можливу нову кібератаку на мережі українських установ та підприємств і просить дотримуватися розроблених рекомендацій.

Про Саакашвілі. Колишній губернатор Одещини Міхеіл Сааккашвілі не відмовляється від своїх намірів повернутися в Україну попри заяви прикордонників.

Також грузинські ЗМІ повідомляють, що Головна прокуратура Грузії направила Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

Про Пентагон. Міністр оборони США Джеймс Меттіс 24 серпня відвідає Київ, де має намір зустрітися з президентом України Петром Порошенком і міністром оборони України Степаном Полтораком.

Про WikiLeaks. Влітку 2016 року, коли WikiLeaks публікував документи Демократичної партії США, імовірно зламані російськими хакерами, засновник сайту Джуліан Ассанж відмовився від великого обсягу даних, пов'язаних з російським урядом.

Про Крим. У п'ятницю президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, порушуючи українські закони, прибули в окупований Росією Севастополь.