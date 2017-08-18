На Львівщині за хабар затримали слідчого поліції
Слідчого одного з районних відділів Національної поліції Львівщини викрили на хабарі.
Про це повідомила прес-служба СБУ у Львіській області.
"Правоохоронці встановили, що поліцейський вимагав три тисячі доларів США від батьків підозрюваного у зґвалтуванні за перекваліфікацію матеріалів на злочин із більш м’яким покаранням та подальшим закриттям справи", - сказано у повідомленні.
Оперативники спецслужби затримали слідчого, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання всієї суми хабара поблизу будівлі райвідділу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення слідчому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Українська правда
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