Гройсман прийняв відставку Радецького
Кабінет Міністрів України задовольнив заяву Руслана Радецького про відставку з посади члена Національної агенції з питань запобігання корупції.
Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті уряду.
"Припинити достроково повноваження члена Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Руслана Станіславовича у зв’язку з поданням заяви про відставку", - сказано у тексті документа.
Раніше повідомлялося, що 9 червня подав у відставку член НАЗК Руслан Рябошапка. Натомість ще одиним членом НАЗК став Олександр Серьогін.
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