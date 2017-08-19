На Донеччині за 58 млн будують газогін в обхід окупованих територій

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Субота, 19 серпня 2017, 06:05

На Донеччині розпочато будівництво газогону  високого тиску від Очеретяного до Авдіївки, який подаватиме газ на Авдіївку та ще сім навколишніх селищ  з території, яка контролюється Україною. 

Про це повідомив голова Донецької ОДА, керівник обласної ВЦА Павло Жебрівський у facebook.

"Приступили до будівництва підвідного газогону високого тиску від Очеретяного до Авдіївки: зробили розмітку траси прокладання, підрядники приступають до виконання будівельно-монтажних робіт і невдовзі вже розпочнуться перші поставки труби", - написав він.

За його словами, вартість проекту  складає близько 58 мільйонів гривень, частину цієї суми профінансує Авдіївський коксохім. Газогон подаватиме газ на на Авдіївку та ще сім навколишніх селищ (Красногорівка, Ласточкине, Орловка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове) з території, яка контролюється Україною. 

"Таким чином люди перестануть бути заручниками бандитів, які називають себе владою на окупованій українській території, адже ми знімаємо залежність міст та селищ від їхніх бандитських примх та недолугості", - додав Жебрівський.

Раніше повідомлялось, що подачу електроенергії в Авдіївку та Красногорівку через лінії електропередач з боку окупованих територій припинено, а до 24 серпня будуть перепідключені до електромереж з боку контрольованої Україною території ще декілька сіл поблизу Горлівки.

Теми: Донбас газ Жебрівський
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