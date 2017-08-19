Радники Трампа у справах мистецтв звільнилися на знак протесту

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Субота, 19 серпня 2017, 07:13

У США 17 членів консультативного президентського комітету у справах мистецтв і гуманітарних наук подали у відставку на знак протесту проти політики Дональда Трампа.

Про це вони написали в колективній заяві, адресованій президентові.

Члени комітету звинуватили Трампа в підтримці "агресивних груп і терористів, які вбили і поранили американських громадян в Шарлоттсвіллі".

Вони також згадали про рішення Трампа про вихід з паризької кліматичної угоди, звинуватили в нападках на свободу слова, засудили скорочення бюджету департаменту культури та заборону мусульманам і біженцям в'їжджати в США.

"Зверхність і дискримінація - не американські цінності. Ваші цінності - не американські цінності. Ми повинні бути краще цього. Ми і є краще цього. Якщо це вам не зрозуміло, тоді ми закликаємо вас також піти у відставку", - заявили члени комітету.

Зауважимо, що дружина президента Меланія Трамп є почесною головою комітету.

Як відомо, в США у студентському містечку Університету Вірджинії відбулися зіткнення учасників мітингу ультраправих із їх противниками.

Акція була організована на знак протесту проти знесення місцевого монумента, присвяченого пам'яті генерала Конфедерації Роберта Лі, одного з військових лідерів південців за часів Громадянської війни в США 1861-1865 років.

Під час масових заходів невідомий на автомобілі в’їхав у натовп активістів, які виступали проти мітингу ультраправих. В результаті 1 людина загинула і щонайменше 26 опинилися в лікарні. Пізніше водій автомобіля був заарештований.

Президент США відреагував на трагедію в штаті Вірджинія, але не став згадувати про насильство з боку ультраправих, що викликало серйозну критику з боку американської громадськості і світових лідерів.

Лише через два дні після трагедії Трамп виступив із засудженням проявів расизму

Теми: Трамп США расизм
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