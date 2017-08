Радники Трампа у справах мистецтв звільнилися на знак протесту

У США 17 членів консультативного президентського комітету у справах мистецтв і гуманітарних наук подали у відставку на знак протесту проти політики Дональда Трампа.

Про це вони написали в колективній заяві, адресованій президентові.

Члени комітету звинуватили Трампа в підтримці "агресивних груп і терористів, які вбили і поранили американських громадян в Шарлоттсвіллі".

Вони також згадали про рішення Трампа про вихід з паризької кліматичної угоди, звинуватили в нападках на свободу слова, засудили скорочення бюджету департаменту культури та заборону мусульманам і біженцям в'їжджати в США.

"Зверхність і дискримінація - не американські цінності. Ваші цінності - не американські цінності. Ми повинні бути краще цього. Ми і є краще цього. Якщо це вам не зрозуміло, тоді ми закликаємо вас також піти у відставку", - заявили члени комітету.

Зауважимо, що дружина президента Меланія Трамп є почесною головою комітету.

Dear @realDonaldTrump, attached is our letter of resignation from the President's Committee on the Arts & the Humanities @PCAH_gov pic.twitter.com/eQI2HBTgXs